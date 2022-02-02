Doğu Karadeniz’de son 1 ayda aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane’de özellikle yüksek kesimli ilçelerde birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

İlk ve orta dereceli okullar da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sömestir tatiline erken girdi. Yüksek kesimlerde kar nedeniyle yolları kapanan köylerdeki bazı öğrenciler, karne heyecanı yaşayamadı.

[Fotoğraf: DHA]

Yollar açılınca öğrencilerin evlerine kadar gittiler

Kentte 16 köyden taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin eğitim gördüğü Kale Koçkaya İlkokulu’nun müdürü Habip Tanış ile müdür yardımcısı Canan Ağaç Taş, yolların açılması üzerine karneleri alıp yola çıktı.

Tanış ve Taş, öğrencilerin evlerine gidip, onlara karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu.