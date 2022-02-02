Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çadırlarında mahsur kalan aile kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinde kar nedeniyle çadırlarında mahsur kalan Yörük aileye iş makinesiyle ulaşıldı.
Hayvancılık yaptıkları 800 rakımdaki Çandır Mahallesi'nde çadır kuran Halime ve Osman Akça, yolların kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldı.
Çiftin yardım istemesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, karla kaplı yolu iş makinesiyle açarak aileye ve 350 küçükbaş hayvanına ulaştı.
Aile, ekipler tarafından ilçe merkezine getirildi.
Etiketler: Mersin Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Orman ekipleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz