Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'daki Yazıcı Barajı kar ve buzla kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Kış mevsiminin çetin geçtiği ve hava sıcaklıklarının eksi 20'lere kadar düştüğü Ağrı'daki Yazıcı Barajı, kar ve buzla kaplandı.
Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, dere, nehir ve göletlerin yüzeyi ilkbahar aylarına kadar buzla kaplanıyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentin kuzeydoğusunda bulunan Yazıcı Barajı da soğukların etkisiyle tamamen dondu.
[Fotoğraf: AA]
Beyaza bürünen bölgede, baraj suları altındaki eski Başçavuş köyü kalıntılarından cami minaresi de ilgi çekiyor.
Kış manzarasının oluştuğu baraj ve çevresi drone ile görüntülendi.
Etiketler: Ağrı Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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