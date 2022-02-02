Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla yapılan çalışmalarda, örgütle bağlantısı olduğu belirlenen M.A. isimli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli materyallere el konuldu.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ Kırıkkale Terör Örgütü Terörle Mücadele
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