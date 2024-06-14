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Güncel
AFP 14.06.2024 15:41

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Bilecik'te polis tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ile Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda 116,88 gram sentetik uyuşturucu, 11,32 gram esrar ve kenevir tohumu, 8 sentetik ecza, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 3 hassas terazi, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan tutuklandı, 20 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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