Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yüksek faizle borç verdikleri kişilere senet imzalattıkları, icra takibi, baskı ve cebirle tefecilik yaparak yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi, eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Polis ekiplerince bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.