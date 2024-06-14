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Güncel
AA 14.06.2024 14:40

Aksaray'da evde çıkan yangında zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli kız hayatını kaybetti.

Aksaray'da evde çıkan yangında zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi

Güneşli köyünde yaşayan zihinsel engelli M.D'nin (16) bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yaralı bulunan M.D, sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D'nin dedesi Ömer Mutlu, evde yangın çıktığını telefonla arayanlardan öğrendiğini söyledi.

Olay yerine geldiğinde evin her tarafını duman kapladığını gördüğünü belirten Mutlu, "Dumandan ev gözükmüyordu. Torunumun nerede olduğunu anlamak için epeyce uğraştılar. Torunumu ekipler, baygın halde banyoda buldu. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı." diye konuştu.

Öte yandan, M.D'nin bir hafta önce kaybolduğu, daha sonra köye yakın arazide bulunduğu öğrenildi.

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