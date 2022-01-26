Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 02:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde daha fazla hissediliyor.
Pazaryeri ilçesine bağlı 1057 rakımlı Karadede köyünde aralıklarla kar yağışı etkili olurken bazı evlerin çatılarında ise 2 metreye ulaşan sarkıtlar oluştu.
Kentte il özel idaresi ve belediye ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir merkezinde polis ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı uyarıyor.
Etiketler: Bilecik Hava Durumu
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