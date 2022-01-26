Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da vatandaşın ilacını jandarma ekipleri teslim etti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen kadına jandarma ekipleri destek oldu.
İlçenin Hacıoğlan Mahallesi'nde oturan G.Ç. hava muhalefeti nedeniyle ilaçlarını temin edemeyince jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Jandarma ekipleri, G.Ç'nin ilaçlarını eczaneden alarak evine teslim etti.
Etiketler: Antalya Jandarma Genel Komutanlığı
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