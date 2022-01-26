Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta’da HAYDİ ekipleri sokak hayvanlarını besledi
[Fotoğraf: AA]
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ timi soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma HAYDİ timi soğuk havalarda aç kalan sokak hayvanlarını besledi.
HAYDİ ekipleri yoğun kar yağışına bağlı soğuk havada insan hareketinin azaldığı bölgelerde aç kalan sokak hayvanlarını besledi ayrıca HAYDİ ekipleri Isparta Belediyesi ile koordineli olarak tehlike arz eden hayvanların da tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Etiketler: Isparta Jandarma Genel Komutanlığı HAYDİ Sokak Hayvanları
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