Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te çarpışan iki aracın sürücüleri yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'ten Gülümbe köyü istikametine seyreden Selami Ç. idaresindeki 11 AK 564 plakalı kamyonet, Sefer D'nin kullandığı 34 FY 519 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bilecik
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