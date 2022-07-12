Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününde etkili olan dolu, şiddetli yağış ve rüzgardan dolayı tarım alanlarında zarar meydana geldiği hatırlatıldı.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın başkanlığında İl Müdür Yardımcıları Mustafa Demirbaş ve Erkal Gedikli'nin katılımıyla zararın ivedilikle tespiti için koordinasyon toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gerekli planlamalar yapılarak 9 teknik ekip, zarar tespitleri için görevlendirilmiştir. Teknik ekipler iki gündür tarım alanlarını yerinde inceleyerek çalışmalarına devam etmektedir" sözleri kullanıldı.

Açıklamada, Yoldaş'ın zarar tespit çalışmalarında muhtarlar ve çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği, hasar tespitinin kısa sürede tamamlanacağı ve elde edilen bilgilerin bakanlığa gönderileceği duyuruldu.