İçişleri Bakanlığı'nın Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kentte jandarma ve polis ekiplerince hava destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Kara yollarında trafik kurallarını ihlal eden sürücüler havadan tespit edilerek kontrol noktalarına bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Uzman Jandarma 7 kademeli Çavuş Erkan Şahin, yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak trafik denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere ceza kesildiğini dile getiren Şahin, "2022 yılı Kurban Bayramı tatili süresince trafiğin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kara yollarında emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, taşıt kullanma süreleri, şerit ihlalleri, hatalı dönüşler ve hatalı sollama kural ihlallerine uymayan araçlara yönelik havadan denetim yaptı." dedi.

Ekiplerin çalışmasında 391 araç denetlendi, 9 sürücü hakkında işlem uygulandı.