İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

Sonuçlar 19 Temmuz'da açıklanacak, görevden ayrılma işlemleri 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.