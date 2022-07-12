Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'daki bisiklet hırsızı 2 zanlı tutuklandı
Aksaray'da bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen bisiklet hırsızlığı ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini belirledi.
Ekipler, Taşpazar Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlediği operasyonla 24 yaşındaki M.B. ve 20 yaşındaki O.C'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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