Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da kontrolden çıkan araç takla attı
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bozuk yol nedeniyle kontrolden çıkan ticari araç takla attı. Araçtaki iki kişinin şans eseri yaralanmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kucak köyü istikametinde seyir halinde olan ticari araç sürücüsü Kamil Yıldız, bozuk yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkması nedeniyle takla atan araçta bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
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