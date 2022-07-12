Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da denize giren genç boğuldu
[Fotograf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 18 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.
Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan dün denize giren 18 yaşındaki Arda Kalkan, yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu.
Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı.
Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.
Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.
Etiketler: Aydın
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