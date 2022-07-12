Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl'de ineğe otomobil çarptı: İnek öldü, 7 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı inek öldü, araç sürüsü ve yanındaki 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Muş- Bingöl kara yolu üzerinde meydana geldi.
M.Y.'nin kullandığı otomobil, beton santrali yakınlarında yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü M.Y., ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.
Otomobilin çarptığı inek öldü
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, kaza yerinde yaptığı incelemede ineğin öldüğünü belirledi.
Yaralı 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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