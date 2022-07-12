Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bayramda trafik kazalarında 16 kişi yaralandı
Isparta'da Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi yaralandı.
Isparta Valiliğinden alınan bilgilere göre, Isparta'nın farklı noktalarında trafik kazaları yaşandı.
Kent genelinde 8-10 Temmuz'da meydana gelen 9 trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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