Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 12:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asker eğlencesinde patlayan meşale 3 yaşındaki çocuğu yaraladı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Esenyurt’ta asker eğlencesi sırasında meşale yakan gencin elinde meşale patladı. 3 yaşındaki kız çocuğu yaralanıp hastaneye kaldırılırken, gencin elinde de yanıklar oluştu.
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde İncirtepe mahallesinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı.
Meşale bir anda patlayarak çevrede bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunu yaraladı.
Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Elinde meşale patlayan gencin ise ellerinde yanıklar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 13:05
- 13:08
- 12:56
- 12:43
- 12:37
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den Denizli’ye sıcak hava uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz