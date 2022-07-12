Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden M.V. yönetimindeki otomobil, kavşakta sol şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada aynı istikamette seyir halindeki A.G.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada G.G. yönetimindeki otomobil metrelerce sürüklenip bir evin bahçesine girdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.