Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kavşakta çarpışan otomobillerden biri evin bahçesine girdi
[Fotograf: DHA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli beldesi kavşağında iki otomobilin çarpıştığı kazada, bir otomobil metrelerce sürüklenip evin bahçesine girdi, 3 kişi yaralandı.
Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden M.V. yönetimindeki otomobil, kavşakta sol şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada aynı istikamette seyir halindeki A.G.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada G.G. yönetimindeki otomobil metrelerce sürüklenip bir evin bahçesine girdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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