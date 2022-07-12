Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da geçen yıl 23 bin 500 kişinin 100 yaşın üstünde olduğu açıklandı
[Depophotos]
Almanya Federal İstatistik Dairesi, 100 yaş ve üstü kişilerin geçen yıl, 2020'ye göre 3 bin kişi daha fazla olduğunu açıkladı.
Söz konusu kişilerin 18 bin 900'ünün kadın olduğu belirtilen açıklamada, İkinci Dünya Savaşı'nda çok fazla erkeğin hayatını kaybetmesinin kadınların sayısının fazla olmasının sebeplerinden biri olduğu vurgulandı.
İstatistik dairesi, yaşlı nüfusun artmasına gerekçe olarak iyileşmiş yaşam koşulları, artan refah ve tıptaki son gelişmeleri gösterdi.
Etiketler: Almanya
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