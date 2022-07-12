Kilis’te Kurban Bayramı'nda çocukların eğlence merkezi olan "bayram yeri", bayramın üçüncü gününde de yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

Sabah saat 10.00’dan itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayan bayram yerinde, günün en sıcak saatlerinde dahi kalabalık eksilmiyor.

Atlı ve tahta salıncakların sıra sıra dizildiği mekanda, çocuklar gönüllerince bir bayram geçirmenin keyfini yaşıyor.

Çocukların eğlencesini izleyen anne ve babalar ise geçmişte kendi çocuklukları dönemindeki anıları tazelediklerini ifade ettiler.