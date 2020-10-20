İlçenin Başören, Yukarısarıağıl, Aşağısarıağıl, Kuyucak, Tahirler, Hırkatepe, Bağözü, Macun, Tekke mahallelerinde bağ bozumu başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Esin Korkmaz ile Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bağ sahiplerinden bağların durumu ve verimi hakkında bilgi aldı.

Oda Başknaı Ateş, "Bağ bozumu ve ardından pekmez yapımı başladı. Çok zahmetli bir iş. Ocakta pekmez saatlerde kazanlarda kaynatılarak kıvama gelmesi bekleniyor. Bunca zahmetin karşılığında güzel lezzetli pekmezler ortaya çıkıyor." dedi.

Başören Mahallesi'nde bağı bulunan Süleyman Çalışkan, toplanan üzümlerin pekmez yapımında ve pekmez sucuğu ile çeşitli ürünlerde kullanılarak değerlendirildiğini anlattı.