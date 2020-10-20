İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi M.A'nın cep telefonunda inceleme yaptı.

Zanlının telefonunda maskeli olarak mühimmatla çalışma yaparken fotoğrafları bulundu.

Çok sayıda fişek, kablo ve düzenek görülen fotoğrafın, şüphelinin bomba hazırlamaya çalışırken çekildiği iddia edildi.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturmada, kamera kayıtlarından M.A. isimli şüpheliye ulaşılmış, evine düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti. M.A ve onunla bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 kişi yakalanmıştı.