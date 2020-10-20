Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangı Mahallesi Boğasa Sokak'ta bahçedeki su kuyusunda bir köpeğin bulunduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, su kuyusuna inerek köpeği çıkardı.
Yemek ve su verilen köpek, daha sonra sahibine teslim edildi.
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