Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de arkeolojik alanda izinsiz kazı yapan 2 zanlı suçüstü yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesi Uzuncaburç Mahallesi'nde define aramak için kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, doğal sit alanı olan arkeolojik bölgede kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kazı alanında 7 dinamit, jeneratör, balyoz, matkap ve seyyar elektrik kablosu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 14:05
- 14:04
- 13:55
- 13:46
- 13:57
Sıradaki Haber
DEAŞ şüphelisinin bomba hazırlarken çekildiği iddia edilen fotoğrafları ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz