İlçede etkili olan şiddetli yağış sonucu mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanı olan çadırlar zarar gördü. Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak başkanlığında kurulan afet kriz yönetim merkezinin raporları doğrultusunda başta hamile ve çocuklar olmak üzere mevsimlik tarım işçileri, sağlık ekipleri tarafından taramadan geçirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 37'si çocuk olmak üzere 60 mevsimlik işçi, ilçedeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailelerin ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, giyecek ve yiyecek ihtiyaçları karşılandı.

İlçeye bağlı kırsal mahallelerde de aşırı yağışın ve selin yol açtığı tahribatın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.