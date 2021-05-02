Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü'nde koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Beylikdüzü'nde ekipler, araçları tek tek durdurarak, sürücüler ile beraberlerindekilerin izin belgelerini kontrol etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yaptı.
Ekipler, araçları tek tek durdurarak, sürücüler ile beraberlerindekilerin izin belgelerini kontrol etti.
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