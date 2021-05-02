Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otogarda yakalanan bombacılar adliyeye sevk edildi
İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram plastik patlayıcıyla yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
28 Nisan'da yakalanan 3 zanlının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
Savcılığa çıkarılan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Olay
Çarşamba günü şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi, polis tarafından takibe alınmış, ellerindeki sırt çantasını bir aracın altına atarak kaçmaya çalışan zanlılar yakalanmıştı. Çantada yapılan aramada, uzaktan kumandalı ve zaman ayarlı 5 kilogram patlayıcı bulunmuştu.
Terör örgütü PKK üyesi olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin ardından bağlantılı oldukları belirlenen bir kişi daha gözaltına alınmıştı.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı
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