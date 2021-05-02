Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Kuvvet Santrali İşletme Başmühendisliği personeli Kürşat Dal (45), yaklaşık 6 ay önce Ereğli Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören babası Mehmet Salih Dal'ı kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlık yaşayan 3 çocuk babası Dal da test sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan Dal, tedavi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenaze namazı kılınan Dal, şehir mezarlığında babasının yanında toprağa verildi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi de Kovid-19 nedeniyle vefat eden Kürşat Dal için taziye mesajı yayımladı.