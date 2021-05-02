Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.
Narlı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, tarlasında 4 metre derinliğindeki su kuyusunda iki hayvan bulunduğunu fark etti.
112 Acil Yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine AKUT gönüllüleri yönlendirildi.
10 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla su kuyusundan çıkarılan iki çakal, doğaya salıverilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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