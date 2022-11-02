Bayburt'ta kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen genç bir hastanın yakınları, organları bağışlama kararı aldı. Ardından hastane yönetimince, Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek bağış için uygun hastalar belirlendi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ekibince Bayburt'tan alınan 2 böbrek ve karaciğer, organ nakli aracıyla Erzurum'a getirildi.

Burada Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi ekibince alınan karaciğer, ambulansla Erzurum Havalimanı'nda bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Bursa’ya sevk edildi.

Böbrekler de kentteki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde hastalara nakledilecek.

Böbrekler Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde değerlendirilecek

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi'nde görevli Dr. Fatih Aras, Bayburt'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesince bağışlanan organların Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi ekibince Bayburt'tan alındığını söyledi.

Sağ ve sol böbreğin Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde değerlendirileceğini anlatan Aras, "Organlar hastalarımıza şifa olacak. Organ bağışlayan ailenin başı sağ olsun, vefat eden kardeşimizin mekanı cennet olsun. Organ Bağışı Haftasında hüzünlü ama bir o kadar da sevindirici olay. Organların transferi için zamanla yarışıyoruz. Karaciğeri uçakla Bursa'ya transfer ettik" dedi.

Aras, organların dokuları uyan ve sıralamaya giren hastalara nakledileceğini sözlerine ekledi.