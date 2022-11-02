Yeşilırmak Mahallesindeki sitenin bahçesine bıraktıkları merdiveni sabah yerinde göremeyen Levent Çolak, güvenlik kamerasını izledi. Merdiveni bıraktıktan yaklaşık 25 dakika sonra sitenin bahçesine giren kişi tarafından merdivenin çalındığını fark eden Çolak, polise ihbarda bulundu.

İş yerinin çevresine artık bir şey bırakamadıklarını anlatan Çolak, hırsızlarla başlarının dertte olduğunu söyledi.

"İnşallah emanet olarak almıştır"

Çalınan merdivenin alüminyum olması nedeniyle pahalı olduğunu anlatan Çolak, "Klima, doğalgaz bakım ve montajında kullandığımız merdiven çalındı. Daha önceden klima dış ünitelerimizde çalınmıştı. Polis teşkilatının yardımı ile aynı gün içerisinde bulabildik. Ama merdiveni bulabilir miyiz bilmiyorum. Parçalayıp satarsa bulamayız. Merdiven sürekli ihtiyacımız olan bir aletti. Buradan merdiveni alan kişiye sesleniyorum. İnşallah emanet olarak almıştır diye düşünüyorum. Getirirse memnun oluruz" dedi.