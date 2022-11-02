Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Sarıcaova Mahallesi'nde iki evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu iki adrese, dün, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ve eklentilerindeki aramalarda, sahte olduğu belirlene toplam 2 ton şarap, 200 litre etil alkol, 50 litre rakı, 10 litre votka, 10 litre viski, 30 litre likör, 2 kapak ve tıpa basma makinası, 10 viski kiti, 12 kaçak alkol test kiti, 31 cam numune alma kiti, 32 fermantasyon havalandırma kiti, 40 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu, 8 adet anason, 10 adet viski aroması ele geçirildi.

Evlerdeki şüpheliler Ş.Y., İ.A., A.A., H.Ç. ve U.İ., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.