63 yaşındaki Recep Göktaş, mahalle mahalle dolaşarak çocukları salıncakla eğlendiriyor. Göktaş, salıncakta çocukların herhangi bir tehlike yaşamaması için renkli minderlere göre eşit kiloda olanları karşılıklı bindiriyor, salıncağa kurduğu müzik sistemiyle de eğitici çocuk şarkıları çalıyor.

Günümüzde nostalji haline gelen seyyar salıncakla asıl amacının çocukların arkadaşlık ve mahalle kültürü yaşaması olduğunu söyleyen Göktaş, aldığı tepkilerden de memnun olduğunu söyledi.

Göktaş, "Parası olsun olmasın bindiriyorum. Annesi geliyor babası geliyor, 3 tane çocuğu var param yetişmedi diyor ben de bindiriyorum. Akşam lambası olmadığı için yapamıyordum ama şimdi lambası olduğu için akşam da bu işi yapıyoruz. Çocuklarımız evde kapanarak bir hal oluyor, arkadaşlarıyla kaynaşmasını sağlamak bakımından çok mükemmel oldu" dedi.