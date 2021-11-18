Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı.
isbetiye Mahallesi Akmerkez Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki 34 CVG 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada kimse yara almazken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.
Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdururken, otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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