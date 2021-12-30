Samsun’da 20 Aralık günü 54 yaşındaki H.G., 68 yaşındaki N.E. ve 53 yaşındaki A.K., hayvanlarını satılığa çıkaran besici Y.T. ile bir araya geldi.

Kırıkkale'de yakalandılar

Çeşitli yalanlarla besiciyi kandıran şüpheliler, kamyonete yükledikleri 11 inek ile Kırıkkale'ye geldi. Y.T.'nin ihbarı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

41 bin TL karşılığında kentteki bir besiciye satıldığı belirlenen inekler ise jandarma tarafından sahibi Y.T.'ye teslim edildi.