Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde ise Eskişehir’in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. Vaka artışları nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs hastalarının yoğunluğu da arttı.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan. pic.twitter.com/IT8XM6M5Y1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021

Ölümler 9 ayda 957 kişi arttı

Kentte PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir semptom göstermediği için evinde tedavi edilenlerin sayısı 8 bin 678’e yükselirken, 3 hastanede 33 entübe, 97 hasta ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Günlük 6 binin üzerinde PCR testi yapılan kentte, ortalama 1100 kişinin pozitif olduğu tespit ediliyor.

Salgının ortaya çıktığı geçen yıl mart ayından, 2021 yılı nisan ayına kadar 798 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayı son 9 ayda 957 kişi artarak 1755’e yükseldi.

HES haritası tamamen kızardı

Artan vakalar Sağlık Bakanlığı’nın HES risk haritasına da yansıdı. Güncellenen haritada kent tamamen ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıya büründü.

Kütahya ve Bilecik de vaka düşüşüne rağmen haritada, “kırmızı” renkte yer aldı. En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı ise Eskişehir’de yüzde 83,9, Kütahya’da 77,9, Bilecik’te ise yüzde 82 olarak açıklandı.

