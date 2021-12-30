İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin il genelinde uyuşturucu madde kullanan imal eden veya ticaretini yapan şüpheli ya da organizasyonların deşifresine yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Planlı operasyonlar ve sahada gerçekleştirilen sokak çalışmaları ile verilen kararlı mücadele sonucunda 2021 yılı içinde 277 olayda 487 şüpheliye "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak", "2313 ve 3298 sayılı kanunlara muhalefet" suçlarından yasal işlem yapıldığı, 54 şüphelinin tutuklandığı duyurulan açıklamada, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.