Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı
[Fotoğraf: İHA]
Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 7 obje ve 1 adet yüzük ele geçirilirken, 3 şüpheli şahıs ise yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz ilçesi Yolçatı köyü mevkiinde 2 aracın durdurulduğu belirtildi.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, bir aracın bagajında tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve 1 adet yüzük bulundu.
Konuyla ilgili olarak şüpheli 3 şahıs hakkında Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlatıldı.
Etiketler: Bitlis Kaçakçılık Tarihi Eser
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