Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz ilçesi Yolçatı köyü mevkiinde 2 aracın durdurulduğu belirtildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, bir aracın bagajında tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve 1 adet yüzük bulundu.

Konuyla ilgili olarak şüpheli 3 şahıs hakkında Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlatıldı.