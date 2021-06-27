Tırmanlar Mahallesinde Ömer Üzgün'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ahır kullanılamaz hale geldi, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bölgede bulunan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar ve AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Üzgün'ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.