Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Demirci'de kasalı çapa motorunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde ulaşım aracı olarak kullanılan bir çapa motorunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Küpeler Mahallesi Yağdan mevkisinde bahçesinden dönen Osman Özmen, kasalı çapa motorunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Kazada motorun sürücüsü ile kasa bölümünde bulunan Gülcan Özmen (43) ve Emine Özmen (75) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı.
Etiketler: Manisa
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