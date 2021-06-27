Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta polis ekipleri uyuşturucu konusunda vatandaşları bilgilendirdi
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü dolayısıyla polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tokat-Turhal kara yolu uygulama noktasında araçlar durdurularak vatandaşlara uyuşturucu konusunda ve projeler hakkında bilgiler verildi.
Ekipler, en iyi narkotik polis anne projesi hakkında da sürücüleri bilgilendirdi, uyarıcı broşürler dağıtıldı.
Uygulamada polis ekiplerinin 287 vatandaşı bilgilendirdiği bildirildi.
Etiketler: Tokat Uyuşturucu Narkotik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Denetim
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