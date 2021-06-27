Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Lalapaşa kavşaklarında alt geçit imalatı çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Ankara-Gölbaşı ayrımı-İncek yolunun 0-1. kilometrelerinde köprülü kavşak bağlantı yolu yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yol trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Suluova-Amasya yolunun 33-42. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

Alacahan-Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.