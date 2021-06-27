Açılış töreninde konuşan merkezin kurucusu Kültür Bakanlığı Ebru Sanatçısı Hülya Uşan, merkezin 1 sanat galerisi, 1 seminer salonu ve 7 sanat atölyesinden oluştuğunu belirtti.

Ankara'da "geleneksel Türk sanatları" temalı tek sanat merkezi olduklarını ifade eden Uşan, "Ülkemizde bu temada sınırlı sayıda sanat merkezi mevcut. Sanat merkezimizde; ebru, tezhip, kat'ı, çini, yağlı boyanın yanı sıra çocuk sanat atölyesi ile musiki atölyesi de yer almaktadır. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle amacımız Ankara'ya yeni bir renk ve soluk getirmek." dedi.

Etkinlikte müzik dinletisinin ardından "Ebru, hat ve kat'ı sanatı" sergisi açıldı.

Ankara'daki Safa Cami Külliyesi içinde yer alan merkezde, 250 kişilik seminer salonu, 7 sanat atölyesi bulunuyor.