Hakkari'nin Yukarı Merzan Mahallesi’nde araçlar çıkamadığı için çiftlikte aç kalan hayvanlar için belediye ekipleri seferber oldu.

Rakımı nedeniyle kış aylarında yaklaşık 4 metre karın yağdığı Yukarı Merzan Mahallesi’nde araçlar çıkamadığı için çiftlikteki hayvanları aç kalan Hekim Çiftçi isimli vatandaş, hayvanlarına yem götürülmesi için Hakkari Belediyesinden destek talebinde bulundu.

Hemen bölgeye hareket eden belediye ekipleri, çiftçiye ait yemleri iş makinesi ile hayvan çiftliğe ulaştırdı.

7 hanelik Yukarı Merzan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hekim Çiftçi, taleplerini geri çevirmeyen belediye yetkililerine teşekkür etti. Çiftçi, `Çok zor şartlar altında tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çiftçilik yaptığımız bölgede 7 hane bulunmaktadır. Yollarımız çök kötü. Kışın çamur, yazın ise tozdan geçinmiyor ve hatta bazen araçlar çıkamıyor. Yolumuz çamurdan geçit vermediği için hayvanlarımıza yem götüremedik. Belediye yetkililerini arayarak yardım talep ettik. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in gönderdiği iş makinesine yemleri yükleyerek çiftliğe ulaştırdık. İş makineleri yetişmeseydi hayvanlarımız açlıktan ölecekti. Duyarlılıktan dolayı belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanlığı yetkililerinden isteğimiz, yolumuzun yazın acilen stablize edilmesi ve hatta asfalt yapılmasıdır. Çünkü biz burada çiftçilik yaparak ilin süt, sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Buradaki çiftçinin ayakta durması için acilen yoluna bir çare bulunmasını talep ediyoruz` dedi.

