AÖF sınavı ne zaman?

AÖF ara sınavı 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları saat kaçta?

Sınavlar sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF sınavı kaç dakika sürüyor?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30’ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖF sınav yerleri önceki dönemlere bakıldığı zaman sınav tarihinin bir hafta öncesinde ilan ediliyordu.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayınlanacak. Öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.