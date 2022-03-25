Van'da suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 77 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.