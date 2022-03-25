Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da aranan 77 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Van'da yapılan GBT sorgulamasında farklı suçlardan aranan 77 şüpheli yakalandı.
Van'da suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 77 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Van
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