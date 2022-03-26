Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 08:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
ADANA (AA) - Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da İ.Ç'nin kullandığı 80 AAR 518 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 NVC 39 plakalı otomobille, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada İ.Ç. ile motosiklette bulunan arkadaşı G.K. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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